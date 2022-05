Ajalooliselt on Doni jõe kaldal asuvad territooriumid (praegune Venemaa Rostovi oblast) ukraina maad. Doni kasakad ei pidanud end kunagi venelasteks. Ja Vene impeeriumi vene etnograafid liigitasid nad „väikevenelaste“ („maloros“), see tähendab ukrainlaste hulka. Ukraina hümniks saanud laulu täisversioon sisaldab järgmisi sõnu: „Me seisame, vennad, verises lahingus Sanist Donini“. San on jõgi Poolas. Ja jääb igaveseks Poola jõeks. Kuid küsimus Rostovi oblasti ühinemisest Ukrainaga Venemaa kokkuvarisemise ajal omandab tulevikus kindlasti erilise tähtsuse.