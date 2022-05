HALB MÄRK VALITSUSKRIISIS? Karilaid: nädalavahetusel lastetoetuste tõstmise üle läbirääkimisi ei peetud

Peaminister Kaja Kallas teatas blogis, et Reformierakond on lastetoetuste tõstmise poolt, kuid aega on vaja katteallikate otsimiseks. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul võimuliidu juhid lõppenud nädalavahetusel omavahel pinevat küsimust ei arutanud: „Laupäev ja pühapäev minu teada konsultatsioone ega läbirääkimisi ei olnud.“