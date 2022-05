OTSEBLOGI | Ukraina valmistub vaenlase pealetungiks Donbassis. Rootsi ja Soome liidrid loodavad parlamentide toetusele NATOga liitumisele

Soome president Sauli Niinistö ja peaminister Sanna Marin teatasid ühisel pressikonverentsil, et Soome taotleb NATOga liitumist.

Rootsi võimupartei teatas otsusest toetada NATOga liitumist.

Venemaa heidab Mariupolile kas süüte- või fosforipomme. Nende põlemistemperatuur on umbes 2000–2500 kraadi ja tuld on peaaegu võimatu peatada.

Laupäeva hilisõhtul jõudis suur kolonn Mariupolist evakueerituid ohutult Zaporižžjasse. Konvois oli 500 kuni 1000 autot, mis tähendab, et tegemist oli suurima evakuatsioonimissiooniga Mariupolist alates sõja algusest.

Väidetavalt plaanib Venemaa Mariupolis korraldada rahvahääletuse linna ühinemise üle Venemaaga. Paguluses tegutsev linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko ütles laupäeval: „Meil on teavet selle kohta, et Venemaa võimud valmistavad ette referendumit ja võivad selle isegi pühapäeval välja kuulutada, kuid me ei tea veel, kas see nii on. Kuid me näeme Mariupoli üha jõulisemat integreerumist Venemaa süsteemi: läbi hariduse ja panganduse.“

Umbes 600 raskelt haavatud Ukraina kaitsjat on endiselt lõksus Azovstali terasetehases. Nende elud on kaalul, sest nad vajavad viivitamatut evakueerimist ja haiglaravi.

Vene väed taganesid Harkivist. Linnapea Igor Terehhov ütles BBC-le, et inimesed hakkavad linna tagasi tulema – ja et lahing on võidetud.