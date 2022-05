Arvatav miljonikahju: prokuratuur saatis advokaadi kohtu alla

Tiimani ja Enokit süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslikku kasutamist. Läinud aastal kirjutas Eesti Ekspress, et Tiiman sattus politseiuurijate huviorbiiti seoses vaidlusega, kas üks firma kanditi tühjaks ja sai seetõttu kolm miljonit eurot kahju. Seitse aastat tagasi leppis osaühingusse kuuluv punt ettevõtjaid (GreenGas Energy) kokku, et nad rajavad Kundasse biometaani tootmise. Nad koostasid äriplaani, tegid tasuvusanalüüsi, taotlesid projekteerimistingimusi, algatasid detailplaneeringu, pidasid kõnelusi finantseerimisasutustega ning seadmete paigaldaja/tarnijaga, sõlmisid Kunda firmaga Estonian Cell biogaasi ostu-müügilepingu jne. Aga ühtäkki leidis osa ärimeestest, et tehasefirma juhid Tiiman ja Enok on teinud rea tehinguid, millega tootmine liikus firmadesse GreenGas ja Rohegaas, on kirjutanud Eesti Ekspress.

Advokatuur on kohtuasjast teadlik, sõnas advokatuuri kantsler Leen Eenpalu. „Seisukohta advokaadi tegevuse peatamise kohta pole veel võetud, võimalik, et seisukoht on võimalik võtta 31. mail,“ lisas ta.