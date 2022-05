Juhtkiri | Likvideerime punapuuslikud

Parem õudne lõpp, kui lõputa õudus. Monumendi liigutamist on pikalt edasi lükatud ja nüüd on aeg sealmaal, kus see lihtsalt tuleb ette võtta, sest pole sünnis lasta propagandast zombistunud agressorite sambal kesklinnas seista. Soodne hetk on ka Eestis üle vaadata, mis monumendid siin seisavad ja kas kõik on ikka oma kohal, kus nad olema peaks. Pronkssõdur on juba hauamonumendile sobivamas asukohas. Soomes Turus pakiti Lenini kuju viisakalt vineerkasti ja viiakse muuseumi hoidlasse. Aga ka üle lahe naabrite juures on 1977. aastal Leningradi kingitud kuju eemaldamine tuliseid arutelusid põhjustanud.

Millal siis veel, kui mitte nüüd? Jättes kõik vanaviisi, ei tea, millal jälle selleks soodne võimalus on. Mis täna tehtud, see homme hooleta. Igal monumendil on lugu, nendega on seotud emotsioonid ja loota, et nende ümbertõstmine ei pane kedagi kasvõi kulmu kortsutama, on naiivne. Ja ilmselgelt on ka naiivne loota, et probleeme ignoreerides need kaovad. Ei kao.