Taavi Libe | Eurovisioon elab taas hiilgeaegu

Kui spordivõistlustel võidab esikoha võistluse eel kõige tugevamaks peetud osavõtja, siis öeldakse, et õiglus võidutses. Kui muusikavallast saab üldse midagi spordiga võrrelda, siis on see Eurovisiooni lauluvõistlus, mille puhul võib sel aastal samuti julgelt resümeerida, et Ukraina esikoha näol võidutses õiglus. Euroopa (ja Austraalia) rahvas näitas Putinile mõnuga trääsa, kui andsid Ukrainat esindanud Kalush Orchestrale 468 võimalikust punktist 439. Teeb südame soojaks! Isegi venemeelsena silma paistnud Serbia hindas Ukraina laulu seitsme punktiga.