MÄSS RIIAS: venelased ähvardavad punaausamba mahavõtmisel tõsiste tagajärgedega!

Reede pärastlõunal on Riia kurikuulsa punamonumendi juures rahulik nagu hauas. Seda rahu aitavad hoida korravalvurid ja märulipolitseinikud. Ajuloputatute ja provokaatorite elavjõud on suunatud linnavalitsuse ette, kus parasjagu on vastu võtmisel otsus Vene võiduhulluse megamonument ajaloo prügikasti visata.