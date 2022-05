VAESUS TAPAB: „Inimesed surevad külma kätte, sest neil pole arvete maksmiseks raha!“

Euroopas sureb aastas energiavaesusesse 100 000 inimest. Kannatavad eelkõige üksikud ja krooniliste haigustega vanainimesed, aga puutumata ei jää ka lapsed. Vanainimeste järel on just üksikvanematega pered need, kes suurima energiavaesuse käes kannatavad.