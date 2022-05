Ülikoolilinna muutunud liiklusfilosoofia: pool Sõpruse sillast muutub pargiks!

Tänavuse autovabaduse puiesteega tõmmatakse autoliiklust koomale Emajõe kallastel uue Delta õppehoone juurest kuni Riia tänava raudteesillani. Kesklinna parki kavandatud südalinna kultuurikeskuse projektist kratsiti maha keldriparkla, nüüd on jutuks autoliikluse koomale tõmbamine Sõpruse sillal. Lisaks detailplaneeringule on Tartu raad ka tegudes asunud järjest jõulisemalt eelistama jalakäijaid ja jalgrattureid. „Mina soovitan kõigile linnaelanikele osta jalgrattaid ja mugavaid jalatseid, see on alati hea mõte,“ naerab Kangilaski kogu eelneva loetelu peale. „Üldplaneeringuga on kehtestatud jalgrattateede võrk ja Sõpruse sild on osa sellest. Kõikidel tänavatel, millel asub rattateede põhivõrk, tuleb mingi lahendus leida. Olles mõned päevad tagasi sõitnud rattaga üle Sõpruse silla, siis võin öelda, et see ei ole mugav ega ohutu. Ka jalakäijatele ei ole see meeldiv.“