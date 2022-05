OTSEBLOGI | Eurovisioni võit annab ukrainlastele lootust. President Zelenskõi: ühel päeval võiks võistluse finaal toimuda vabas ja taastatud Mariupolis

Väidetavalt plaanib Venemaa Mariupolis korraldada rahvahääletuse linna ühinemise üle Venemaaga. Paguluses tegutsev linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko ütles laupäeval: „Meil on teavet selle kohta, et Venemaa võimud valmistavad ette referendumit ja võivad selle isegi pühapäeval välja kuulutada, kuid me ei tea veel, kas see nii on. Kuid me näeme Mariupoli üha jõulisemat integreerumist Venemaa süsteemi: läbi hariduse ja panganduse.“

Umbes 600 raskelt haavatud Ukraina kaitsjat on endiselt lõksus Azovstali terasetehases. Nende elud on kaalul, sest nad vajavad viivitamatut evakueerimist ja haiglaravi.

President Volodõmõr Zelenskõi allkirjastas riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu otsuse järel seaduseelnõu, millega keelatakse Ukrainas venemeelsed erakonnad.

Venemaa on teadlikult otsustanud laiendada sõda Ukraina vastu teraviljasõjaks, ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock. „Venemaa tegevus põhjustab tarnete katkemise, hindade mõõtmatu tõusu – mitte ainult meie riigis, vaid kogu maailmas – ja jõhkra nälja ohu.“

Kiievis on tööd jätkanud juba 38 saatkonda, teatas Ukraina välisministeerium.

Saksamaa ajalehe Welt am Sonntag väitel on riiki jõudnud juba üle 700 000 Ukraina sõjapõgeniku. Ligi 40% põgenikest on alaealised. Täiskasvanutest moodustavad naised 81%.

Vene väed taganesid Harkivist. Linnapea Igor Terekhov ütles BBC-le, et inimesed hakkavad linna tagasi tulema – ja et lahing on võidetud.

Soome president Sauli Niinistö vestles laupäeval telefonitsi Venemaa riigipea Vladimir Putiniga. Soome osapoole algatatud kõnes rääkis Niinistö NATOga liitumise plaanidest. Vestlus oli olnud otsekohene, ent liigseid pingeid polevat tekkinud.