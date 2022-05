Viktor Vassiljev | Ühiskonna tulevik on lapsed

Pole enam värske uudis, kuid väärib kordamist: Keskerakond andis Riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mille kohaselt suureneb lapsetoetus 100 euroni iga lapse eest, lisatakse 700 eurot igakuist lasterikaste perede toetust neile, kes kasvatavad kolme kuni kuut last, ning lisatakse 900 eurot igakuist lasterikaste perede toetust neile, kes kasvatavad seitset ja enamat last. Indekseerides toetused, sidudes need elukalliduse tõusuga, et ei peaks igal aastal sel teemal uuesti poliitiliselt kauplema. Miks just praegu? Sest praegu käib sõda, ja pole aega oodata. Ukrainas lendavad mürsud, meil lendavad hinnad.

Aprillikuus oli inflatsioon 19 protsenti, sellist ei ole Eestis paarkümmend aastat nähtud. Hüppeliselt kasvanud energia, kütuste ja toiduainete hinnad on mõjutanud perede hakkamasaamist ning on tabanud eriti valusalt neid, kes väiksema sissetulekuga. Kiire hinnatõus jätkub ja ohus on paljude laste heaolu. Ausalt öeldes ei oska pisaraid valada, kui kellelgi rikkuril kümnest miljonist vaid viis alles jääb. Aga kui kahekümne esimesel sajandil Euroopas mõni laps ei saa kõhtu täis, siis see ei ole aktsepteeritav. Samamoodi, nagu ei ole aktsepteeritav kahekümne esimesel sajandil Euroopas peetav sõda. Just sellepärast tulebki asjaga tegeleda erakorraliselt, kiirelt, ja isegi siis, kui mõni sellest aru ei saa - ju talle hiljem kohale jõuab.

Keskerakonna mõistlikule sammule on Riigikogu kuuest erakonnast andnud oma toetuse viis. Kuidas hääled tegelikult jaotuvad, me täna veel ei tea. Poliitikas, nagu sõjas - tõde on sõjasaladus, avalikult räägitakse seda, mis hetkel kasulik. Vahel ka desinformatsiooni, käib asja juurde. Ja hirmutamiseks on ikka sõimatud - juba kiviajal jooksis koopamees vaenlase poole nuiaga vehkides ja täiest kõrist tolleaegseid roppusi karjudes. Uudisteportaale ju siis veel ei olnud.

Jah, riigil on olemas tõesti tähtsaid huvisid. Jah, jäävad mõned kilomeetrid neljarealisi maanteid ehitamata - ongi aeg väiksema autoga sõita. Ainult riik, see suur ja tähtis, oma eelarve, seaduste ja maksudega, on siiski olemas rahva jaoks, mitte vastupidi. Ja kui riik tahab, et rahvas teda toetaks, siis peab hoolitsema, et rahvas ikka alles oleks. Tänased lapsed ongi see tulevane rahvas. Meie tulevasele Eestile.