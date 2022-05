Osa presidendi mesilasperedest sai hukka

Uusi tarusid juurde ei soetata. Mesilasepere loomuliku kasvu käigus on plaanis ka sellel hooajal mesilasperesid poolitada ja seeläbi luua uusi mesilasperesid, märkis presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk. Kavas on jätkata kuue mesilasperega. Mesinike kinnitusel elas talve üle neli mesilaspere.

Mesilastarud paigaldati Kadrioru roosiaeda 2017. aastal. Zooloogi ja loomaökoloogi Marika Männi sõnul võib Eesti mesilaste mett pidada üldjuhul puhtaks ja ka roosiaia mesilaste mesi pole selles osas erand, on varasemalt Õhtuleht kirjutanud.