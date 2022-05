Juhtkiri | Kes ei tahaks lapsi toetada?

Ilmselgelt on lastega peredes kulud suuremad kui nendes peredes, kus lapsi pole. Kohutav on mõelda, et mõni laps on külmas ja näljas. Ilmselgelt on lastega peredel toetust vaja. See ei ole uus teadmine. Lastetoetuste tõstmisega on nii kiire, et see tuleb kindlasti enne jaanipäeva ära teha, kuigi reaalselt mõjutaks otsus perede sissetulekuid alles 1. veebruarist 2023.