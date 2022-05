Erdogan: Soome ja Rootsi on nagu terroristide külalistemajad

Ukrainlased väidavad, et said Mustal merel Ussisaare lähedal pihta Vene vägede tuttuuele logistikalaevale Vsevolod Bobrov (all pildil). Laev süttis põlema ning „lonkab nüüd Sevastoopoli poole“, kirjeldab Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni esindaja Serhi Bratšuk. Venelased pole juhtunut veel kommenteerinud ning ka Bratšuk lisas, et toimunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.