TOP | Sõda veel käib!

Julm tõdeda, et sõda on saanud justkui igapäevaelu osaks. Sotsiaalmeediasse on jõudnud videod isegi Ukraina sõdurite kohvipausidest, kus nii muuseas lendavad mürsud ja plahvatusest hoolimata rüübatakse kuuma jooki edasi. Inimene vist tõesti kohaneb kõigega, aga sõda ja kannatused ei tohiks saada tavapäraseks reaalsuseks. Me ei tohi lüüa käega ja leppida sellise maailmaga, nagu see on. Iga päev peame leidma viise, kuidas luua maailm, kus kõigil oleks päriselt hea elada.