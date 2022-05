VERINE KÄTTEMAKS PARADIISISAAREL: maffiavastane prokurör lasti oma mesinädalatel maha

Lisaks rahva seas levinud lugupidamisele ja tuntusele läks 45aastasel Peccil hästi ka isiklikus elus ‒ hiljuti abieluranda jõudnud mees sai äsja teada, et tema abikaasa ootab last, paar nautis Colombias Barù saarel mesinädalaid. Kõik see ilu ja rõõm varises aga vägivaldsel viisil kildudeks. Vaid mõni tund pärast seda, kui paar teatas sotsiaalmeedias lapseootusest, ilmusid Barù rannale kaks püssidega meest ning tulistasid värske abielumehe, peatse isa surnuks.