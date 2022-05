Jaanus Riimets | Kadrioru kastanite kohin

Meie väikese, ent tubli vabariigi pealinn pole maailma mõistes eriti suur. Meile, kes me siin elame, on Tallinn aga elu keskmeks mitmes mõttes. Sugugi mitte ainult majanduslikus. Siin toodetakse küll tõepoolest väga suur osa rahvuslikust koguproduktist ja siit jaotatakse suures osas laiali ka kogu Eestis toodetud väärtused, mis on laialijaotamiseks mõeldud, see on maksutulu.