Seisukoht | Stefan on juba võitnud!

Neljapäeva õhtul toimus Viljandis, Stefani isa peetava söögikoha õuehoovis meeleolukas Eurovisioni poolfinaali ühisvaatamine. Restorani õu täitus kümnete fännidega, kes olid meie eurolaulikule kogu hingest kaasa elama tulnud. Toetust ei tuldud avaldama mitte ainult Stefanile, vaid ka tema isale, kelle süda oli poja etteaste pärast terve päeva valutanud. Pöialde hoidmisest oli kasu! Oh neid kilkeid, hüppeid ja rõõmuhõiskeid, kui sai teatavaks, et Stefan on finaali edasi pääsenud! Uhkust ja rõõmu tema edu üle võis lugeda nii kohal viibinute, ent eelkõige isa Sasuni silmist.

Selles, et Stefan poolfinaali esitus oli suurepärane, pole vaja viivukski kahelda. Nimekad välismaised uudisteportaalidki on kiitnud nii meie euroloo sõnumit kui ka igati veenvat ja sarmikat lauljat. Seega ei mõistakski Stefanile soovida muud, kui vaid rohkelt edu ja külma närvi. Ning oskust olukorda nautida – tundub, et see ongi esmatähtis! Mitmendale kohale Stefan laupäevases finaalis jääb… Kama kaks, sest tema suurepärase esituse üle saame juba praegu uhkust tunda.