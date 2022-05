9. mail pronkssõduri juures valvanud dialoogipolitseinik: kohe kindlasti ei asu me kellegagi vaidlusesse

Dialoogipolitseinikuks saab pärast esmast koolitust, kuid täienduskoolitusi tehakse pidevalt. Esimest korda võis dialoogipolitseid näha rahva seas tänavu veebruaris, kui Toompeal toimus meelavaldus Vabaduse konvoi. Siiamaani on dialoogipolitsei käinud kohal 11 üritusel. Põhja prefektuuris on maikuu seisuga kümme dialoogipolitseinikku, kuid koolituse on saanud ka teiste prefektuuride töötajad.

Enamjaolt soovivad inimesed rahumeelselt rääkida, teinekord isegi tänatakse. „Üritame ise kontakti luua ja vestluse avada,“ ütleb dialoogipolitsei grupijuht Kelly Miido ja lisab, et kiitust nende töö kohta on ka sotsiaalmeedias. „Mõned ütlevad pärast jutuajamist ka, et aitäh, et ära kuulasid.“

Millest räägiti 9. mail?