ULTIMAATUM! Autistide küla juht surub emasid-isasid: tehke nii! Või muidu pole teie lastel enam esmaspäeval kohta, kuhu tulla

Õhtuleht on sel nädalal kirjutanud, kuidas asjad käärivad Tallinna külje all asuvas erihoolekandekülas Liikva Päikesekodu. Rahaasjade kohta küsimusi esitanud nõukogu liige heideti üle parda. Suurem pilt on aga, et möödunud aasta märtsis avatud küla on juhitud karile: Päikesekodul on umbes 800 000 eurot võlgu.

Reedel lahvatas aga enneolematu konflikt: vanematel tuleb täita Päikesekodu asutaja ja juhi Janno Kella soov või muidu pole 24 noorel enam uuest nädalast teenust ega töötajaid, kes nende eest hoolt kannaks.

„Kahetsusväärne käitumine, arvestades kliente ja peresid. Raske on ta otsuseid või seisukohti mõista,“ räägib Liikva Päikesekodus käiva nooruki isa Janno Karu.

Kuidas sellisesse punkti on jõutud?