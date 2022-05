SENI AVALDAMATA VIDEOKAADRID | SADA KUULI JA VERINE MEERI: 174 minutit täielikku põrgut! Millest kõneleb Lihula veresauna kohtutoimik?

See kõik juhtus ühel soojal laupäeva õhtul. Kes kunagi on Saaremaal käinud, teab sündmuste keskmesse sattunud Olerexi Lihula tanklat Virtsu maanteel ilmselt hästi.

Kell 21.42 sätib Virgot Rägastik (40) kindad paika ja istub mootorrattale, et parklast välja sõita, kui tema pilku köidab midagi kummalist. See on 32aastase Mikk Tarraste juhitud Subaru, mis läheneb mööda maanteed arutult suurel kiirusel. Hetkekski jalga pidurile panemata kihutab roolisolija üle murulapi ja rammib kaht seisvat autot.

Rägastikul pole vähimatki aimu, et sohver on hambuni relvastatud.

„Palun kiiresti politseid Lihula tankla juurde! Siin üks sinine Subaru tekitas just avarii ja püüab sündmuskohalt minema sõita.“

Loe artiklist ja vaata videot, kuidas hargnesid verised sündmused ja kuidas õnnestus kiirreageerijatel ohtlik mõrvar tabada.