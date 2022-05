„SEE ON AJUVABA!“ Ligi tuhat ema-isa sai vanemahüvitist liiga vähe! Kahe lapse ema: „Kes mu arved kinni maksab?“

Kahe lapse ema Elis peaks vanemahüvitist saama 654 eurot kuus, kuid pärast süsteemi muutumist maksti talle välja kõigest 354 eurot. „See mõjutab mu igakuist hakkamasaamist ikka väga palju. Elektriarve oli sel kuul 200 eurot, saja euroga peab kuidagi lastele riided selga ja söögi lauale saama,“ räägib Elis ja tõdeb, et olukord on keeruline. „Mul on kaks last, elektriarved ja muud maksed on nii kõrged, kes need kinni maksab?“ küsib Elis.