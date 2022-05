Ene Pajula | Mammi igatseb muretut elu

Tasuta transpordi kunagine kirglikeim eestkõneleja Kadri Simson rõhus sellele, et sel juhul jätavad kõik autoomanikud oma isikliku sõiduvahendi garaaži ja liiguvad ring vaid busside-trammide-trollidega. Et see on pikk samm rohepöörde suunas. Mammi küll väga täpselt ei mäleta, aga tema meelest pole see nö meede tööle hakanudki. Ühistranspordi marsruudid ning sõiduplaanid – ja seda mitte ainult Tallinnas – on ajast ja arust. Pealegi muutusid väljumisajad harvemaks. Haapsalus igatahes isegi umbes poole võrra. Nii et kui mammil oleks vahel tarvis raske kotiga bussijaama minna, siis sobivat bussi ei leidugi. Tuleb võtta takso, mis on igal juhul kulukam kui buss, mida iganes selle pilet siis ka maksaks. Nii et tasuta ja kasuta!