VIDEO | Välisluure juht Mikk Marran: vahetut ohtu, et Putin kasutaks Ukrainas tuumarelva, ei ole

„Kreml püüab ebaõnnestunud välksõda ümber mängida,“ tõdes välisluureameti peadirektor Mikk Marran. „Venemaa relvajõud pole saavutanud märkimiosväärset edu ega läbi murda Ukraina kaitsest. Näeme, et Venemaa kogub üle kogu riigi relvastust ja kutsub ajateenistusse.“

„Venemaa relvajõududes on palju probleeme alluvusega, keeldutakse lahingusse minemast ja on mitmeid juhtumeid, kus sõdurid lahkuvad rindelt. Enamus täppisrelvade laskemoonast on ära kasutatud meie hinnangul,“ ütles Marran, kuid lisas, et praegu ei ole näha mingeid märke, et Venemaa tõmbuks tagasi või plaaniks sõjategevust vähendada.