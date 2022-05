Juhtkiri | Erioperatsioon Kaja Kallase vastu

Lastetoetuste mitmekordistamine on küll üllas eesmärk, kuid paigutatuna taustsüsteemi, kui lisaeelarve osas on äsja kokku lepitud ning aega vastamiseks on antud paar päeva, siis on selge, et tegu on vaid otsitud ettekäändega. Millega Jüri Ratase uus võimuliit Eesti ühiskonda kõnetaks? Hakatakse defineerima abielu ja voodiküsimusi, korraldatakse rahvahääletus ajal, mil muu Euroopa valmistub raskeks energiatalveks? Küllap oleks olukord valitsusrindel teistsugune, kui Ratas Keskerakonna juhina jagaks ka ise valitsusvastutust, mitte ei tegutseks kulissidetaguse susserdajana.