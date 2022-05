Võrklaev: Keskerakond peab selgitama, mis nende jauramise taga tegelikult on. Eesti poliitajaloos on praegune olukord enneolematu pretsedent!

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva vastustest kõlab lootust, et ehk võtab koalitsioonipartner Keskerakond mõistuse pähe ja paneb punkti jauramisele lastetoetuste tõstmise teemal, mis sel nädalal valitsuse püsimajäämise korraliku küsimärgi alla on pannud. Samas usub Võrklaev, et Keskerakonna käikude taga pole tegelikult mure lastetoetuste üle ning ta palub koalitsioonipartneril korralikult mõelda enne, kui praeguses julgeolekuolukorras EKRE valitsusse tuuakse.