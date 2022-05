Soome liidrid toetavad NATOga liitumist, Kreml pildus ähvardusi

„NATO liikmesus tugevdab Soome julgeolekut. Venemaa agressioon Ukrainas on Soome rahva meelsuse NATOga liitumises selgelt ühele poole kallutanud. „NATO liikmena tugevdab Soome kogu kaitseorganisatsiooni. Soome peab esitama avalduse NATOga liitumiseks viivitamatult,“ kirjutati ühises pressiteates. Marin ja Niinistö avaldasid lootust, et vajalikud sammud astutakse lähipäevil. Soome otsust tunnustas ka Eesti peaminister Kaja Kallas: „Te võite loota meie täielikule toele. Me toetame kiiret ühinemisprotsessi. Omalt poolt astume kiirelt vajalikud sammud.“ Ajalooliseks otsuseks nimetas seda ka president Alar Karis. Lähipäevil teeb lõpliku otsuse alliansiga liituda Soome parlament. Võimalik, et juba sel nädalavahetusel. NATOga liitumine mõlgub mõtteis ka rootslastel. Mõlemat riiki külastas Briti peaminister Boris Johnson ning sõlmis nendega uued julgeolekukokkulepped. Stockholmis jäi Johnson koos peaminister Magdalena Anderssoniga kaamerasilma kelmikal paadisõidul (pildil).