President Karis kutsus koalitsioonierakondade juhid vaibale: meil pole õigust lubada endale kergemeelsust

„Vestlesin täna koalitsioonierakondade juhtidega, et neilt otse kuulda, kui sügavaks hindavad Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas avalikuks saanud erimeelsusi valitsuses ning kas need võivad päädida valitsuskriisi ja praeguse koalitsiooni lagunemisega,“ kirjutab Karis sotsiaalmeedias.

President märgib, et koalitsiooni mõlema erakonna üks roll ja vastutus on hoida enda kokkupandud valitsusliidu koostöövõimet ja omavahelist usaldust.

„Meil pole õigust lubada endale kergemeelsust ja lühinägelikkust, et keset paljusid kriise – alates rahvusvahelisest julgeolekust kuni energeetika ja pandeemiani – oleks Eestil valitsus, kes on valitsus vaid tinglikult, sest on takerdunud sisemisse kaevikusõtta. Valitsus peab olema töine ja toimekas,“ rõhutab Karis.