ÕL VIDEO | Ootamatu kohtumine surmapaigal: traagilise kulupõlengu jälgi ajanud Õhtuleht aitas mures mehel leida kadunud naise

Kulupõlengus hukkub Eestis inimesi haruharva, aga kolmapäeval 500 elanikuga Ämari külas Harjumaal nii juhtus. Kui Õhtuleht asja uurima saabus, selgus, et ehkki küla kihas surmauudisest, on vilka eluga külapoe naabruses võimalik surra nii, et külaelanikest enamik ei tea, kus ja kellega see erakordne õnnetus ikka juhtus.