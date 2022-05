KAS VALITSUS LAGUNEB? Toompealt tuleb vastakaid signaale. Läänemets koalitsiooni jätkamist võimalikuks ei pea, aga Seedriga pole väidetavalt keegi rääkinud

Lastetoetuste tõstmise eelnõu tõi valitsusse kaasa tõelise Mehhiko seebiooperi. Reformierakonna esimees Kaja Kallas on lubanud, et kui eelnõu läbi läheb, astub ta tagasi. Toompealt tulevad signaalid on vastuolulised. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nimetab jutte uue koalitsiooni loomisest – ükskõik, mis koosseisus – kõmuks, kuid sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütleb, et tema meelest pole praeguse koalitsiooni säilimine enam võimalik. Mida ütlevad aga signaalid valitsuskoridoridest?