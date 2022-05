SEISUKOHT | Mida ei mäleta, seda pole olnud: Terrase ja Madisoni Strasbourgi eri

Okei, arusaadav, Madison on noor mees, minust aasta vanem. Kui peol šotte lauda tuuakse, siis ju ikka on olnud juhuseid, et nende sisu kohta tekib küsimus alles järgmisel hommikul. Üks asi on mingi suvaline pidu, aga kui sa esindad Euroopa Parlamendis Eesti riiki, kaanid end Strasbourgi öös täis ja lased olukorra nii lappesse, et seadusesilmad sekkuma peavad, peaks kedagi ikkagi vastutusele võetama. Seda enam, et poliitikud vaagisid pikalt, kumma neist siis politsei lõpuks ikkagi maha väänas ja siiani pole täit vastust sellele, et mille eest.