Mart Soidro | 9.mai pidu läbi. Rahu majas?

Pealkiri on muidugi eksitav. Venelaste 9. mai pidustused on küll läbi, kuid rahu maailmas ei ole. Kõigepealt tuleb tunnustada meie jõustruktuure, eriti politseid, kel jätkus eesli kannatust, et kõiki korrarikkujaid taltsutada ja selgitada, et 9. mail pole paslik oma Georgi lintide, madruse mütside ja ema portreedega, mida kaunistasid okupatsiooniarmee ordenid, sõjaväekalmistul patseerida.