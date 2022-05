Nüüd on võimalik õppida kosmeetiku erialal ka töö kõrvalt! Kiirematele tasuta tööriistakomplekt!

Iluteeninduse Erakool kutsub kõiki huvilisi kosmeetiku algõppe koolitusele , mis on nüüd võimalik ka tööinimestele. Järgmine kosmeetiku eriala kursus algab juba 21. mail.

Kaugõpe sobib hea motivatsiooniga ja kõrge hõivatustasemega inimestele, kes on harjunud oma aega arukalt jagama ning suudab efektiivselt õppimisele keskenduda. Õppetöö on kaugõppes jagatud erinevateks osadeks. On teadmisi, mida saab omandada e-õppes (näiteks kosmeetikutel anatoomia, füsioloogia, nahahaigused), kuid ka neid, milleks tuleb kohale tulla. Kaugõppes õppijad peavad koolis kohal käima üle nädala nädalavahetuseti kell 10.00-16.00.