ON SEE IKKA OHUTU? Ühes keskuses istuv lennujuht hakkab tööle korraga neljal Eesti lennuväljal

Lennuliiklusteeninduse juhatuse esimehe Ivar Värgi sõnul jõuti aastal 2016 selgusele, et lennujuhtimissüsteeme peaks digitaliseerima, et neid oleks võimalik kaugjuhtida. „Tegu on minu silmis väga unikaalse projektiga. Kuigi maailmas on loodud mitmeid sarnaseid projekte, siis nii nagu iga laps on oma vanematele erinev, on ka see projekt erinev. Liigume selles suunas, et suudaksime digitaliseerida oma regionaalsed lennuväljad 2025. aastaks,“ sõnab Värgi.