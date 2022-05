JÄIME UJUVTERMINALIGA HILJAKS? Heiti Hääl: hea aeg veeldatud maagaasi ostuks oli kolm kuud tagasi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), Alexela ning Elering tegid kolmapäeva õhtul veeldatud maagaasi (LNG) terminali asjus esialgse kokkuleppe, kuid allkirju paberil veel ei ole. Iselugu on see, et terminali, sadamakai ning vajalikud toruühendused võib küll valmis ehitada, kuid toimiva terminali jaoks on teadupärast vaja ka LNGd. Mida päev edasi, seda keerulisemaks LNG hankimine maailmaturult muutub. Millal on viimane aeg LNG ostmiseks, et see kindlasti ka sügiseks Eestisse jõuaks? „Kolm kuud tagasi,“ muigab Hääl.