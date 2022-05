Toomas Alatalu | Putin elab oma maailmas – aga millises?

Kõik me elame ikka kummalises maailmas küll. Alles augustis (2021) pagesid USA väed Afganistanist, seejärel rahulikumal moel ja garnisone kohale jättes Iraagist. Veebruaris sisenes tappev ja lõhkuv Venemaa sõjamasin Ukrainasse, on siin-seal ühtteist vallutanud, ent saanud ka ise valusalt tappa ja pealinna-nimeline Musta mere lipulaev on merepõhjas. Mööngem – sihukest asja, kus maailma kaks ülivõimsat armeed saavad lühikese aja jooksul teineteise järel ja mitte teineteise käest, vaid kahe erineva väiksema riigi käest sugeda - pole seni juhtunud.