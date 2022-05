VIDEO | Kaja Kallas koalitsioonipartnerile: olge siis mehed ja tehke see umbusaldusavaldus mulle ära, ärge veiderdage

Pressikonverents algas tavapäraselt. Peaminister Kaja Kallas tervitas Soome otsust NATOga liituda. „Soomel pole suuremat sõpra NATOs kui Eesti. Oleme lubanud, et teeme kiirelt kõik protseduurid, mida on vaja.“

Seejärel läks jutt lisaeelarve vastuvõtmisele, mis on peaministri sõnul EKRE poolt blokeeritud „Lisaeelarve on kokku pandud, et kaitsta Eestit veel enam Venemaast tulenevate ohtude vastu. Mulle jääb arusaamatuks, miks EKRE takistab investeeringuid, mida Eesti inimesed vajavad, varjumiskohad, seiresüsteemid. Ma ei saa aru, miks EKRE on selle vastu, et Eesti inimesed saaksid kindlustunde, et sügisel pole probleeme gaasiga.“

„Lisaeelarve blokeerimine riigikogus on minu arvates küüniline ja poliitiline mäng. Mängitakse Eesti inimeste kindlustundega ja julgeolekuga, see on täiesti arusaamatu.“

Sõna sai kaitseminister Kalle Laanet, kes tutvustas kaitseväe teenistuse seaduse muutmist, mis on arutluse all olnud oma kümmekond aastat. Ta tõi välja kolm punkti: asendusreservteenistuse loomine, mille läbimisel on isikul teatud hetkedel kohustus minema asendusreservteenistusse. Teiseks ajateenijate tervislik eelkontroll, milleks KRA sõlmib konkreetsete arstidega lepingud. Ning kolmandaks kaitseväevormi riietuse kandmine. „Kui seda riietust kantakse reeglitevastaselt, siis järgneb konkreetne karistus. Edaspidi on vormirõivastuse kandmise õigus kontrollida lisaks politsei- ja piirivalveametile ka sõjaväepolitseil. See on selleks, et kriisiolukorras ei tekiks segadust ega kasutataks vormirõivastust mitteeesmärgipäraselt.“

Seejärel tutvustas Jaak Aab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu. Seejärel sai sõna Taavi Aas, kes rääkis LNG-läbirääkimiste praegusest seisus ning pidas seda töövõiduks ja kõigile kasulikuks arenguks.

Kui järg jõudis ajakirjanike küsimusteni, läks asi huvitavaks. „Aktuaalse Kaamera“ ajakirjanik tundis huvi, kuidas on koalitsiooni tervis, kas see ei lagune?