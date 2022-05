OTSE | Ajakirjanike küsimustele vastavad Kallas, Aab, Aas ja Laanet

"Lisaeelarve vastuvõtmine on EKRE pootl blokeeritud,“ rääkis peaminister Kaja Kallas lisaeelarve vastuvõtmisega seotud probleemidest. “Mulle jääb arusaamatuks, miks EKRE takistab investeeringuid, mida Eesti inimesed vajavad. Ma ei saa armu, miks EKRE on selle vastu, et Eesti iniemsed saaksid kindlustunde, et sügisel pole probleeme gaasiga.“