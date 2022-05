Sõjasümboolika: kohus mõistis välikäimlale vaenuõhutavaid sümboleid sodinud mehele aresti

Alates sõja algusest on politsei üle Eesti registreerunud 239 agressiooni õigustava sümboolika kasutamist, enamasti on tegu „Z“ märkide või Georgi lintide kasutamisega, lisaks on näiteks soditud mälestusmärki ning majade seinu. Kui enamjaolt saame olukorrad lahendatud sõna jõuga, siis 35 korral oleme alustanud menetlusi, neist kahel korral koguni kriminaalmenetlust, selgitas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk. Menetlusi alustame eelkõige juhtudel, kus kahjustada on saanud kellegi vara või on häiritud inimesi personaalselt, lisas ta.