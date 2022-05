Elering ja Alexela jõudsid LNG-terminali rajamise osas kokkuleppele

„Alexela ja Infortar on minu parimas arusaamises öelnud, et nad on valmis nii laeva ehk ujuvterminali kui ka kai rajama ilma riigi toetuseta. Nad ei nõua riigilt mingeid garantiisid. See on oluline muutus, mis on kahe kuuga toimunud ja selles valguses on kindlasti hea meel, et seda 40 miljonit eurot selle kai rajamise eest avalikku raha maksma ei pidanud ja nüüd on eraettevõtja valmis seda tegema oma kulu ja kirjade ja oma riskiga,“ kommenteeris Veskimägi.