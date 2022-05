Raivo Heinaru | Õpetajate puudus pärsib õppe kvaliteeti  ja  suurendab kihistumist  koolihariduses

Kätte on jõudnud kevad ja osadele õpilastele Eestimaa eri paigus on see viimaseks koolikevadeks kodukoolis. Koolide sulgemisi põhjendatakse õpilaste vähesusega. Mitte õpilaste väike arv ja rahaline kokkuhoid, vaid õpetamise tase saab olla mõõdupuuks koolivõrgu optimeerimisel. Kool, õpilane ja tema kodu on kõik õpitulemuse kujundajad.