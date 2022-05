Ukrainlased läksid vasturünnakule

Mitmed välisvaatlejad on osutanud, et kuigi Ukraina kaitsjad on kahtlemata vaprad, tuleb ühel hetkel loobuda pelgalt kaitsepositsioonidest ning asuda okupante välja ajama. See leidiski teisipäeva õhtul aset Harkivi lähistel ning möödus ukrainlaste jaoks igati edukalt. President Volodõmõr Zelenskõi manitseb aga mitte liiga vara hõiskama.