KUULA! Vene sõdurite telefonikõned lähedastega tekitavad hirmujudinad: "Mina piinaksin Ukraina lapsi ja isegi laseksin nad maha!"

Parasjagu Harkivi lähistel Ukraina sõdureid tapma läinud mees on naise verejanulisuse tõttu veidi üllatunud ja ütleb, et need on ju lapsed. Julia lisab, et ta süstiks nad narkootikume täis, et nood piinleksid, vigastaks nende suguelundeid (vene k – pisja) ning lõiguks nende seljale viisnurgad. „Ma isegi laseksin need lapsed maha,“ ütleb ta.

„Kõigile, kelle maha lasen, joonistan isiklikult svastika otsaette,“ lubab oma emale üks teine sõjamees, kelle arvates peaks kuni Lvivini kõik ettejääjad ära tapma.

Need pole sugugi ainsad hirmuäratavad näited Vene sõdurite ja nende lähedaste omavahelistest telefonikõnedest, mis on tulnud avalikuks. Hirmujudinaid tekitavad salvestisi jagub veel kuhjaga. Allpool on väljavõtted ja salvestused vaid mõnest võikast kõnest.