Juhtkiri | Finantsplaani kirjutatud kaos

Ühiskond pakub neuroloogiliselt mitmekesistele täiskasvanutele paraku veel vähe asjalikku tuge. Seepärast rõõmustasid ilmselt paljud suure toetusvajadusega autismispektrihäire, intellektipuude jm all kannatavate noorte vanemad, kui Liikva Päikesekodu avati. On ju too koht, kus nende laps saab õiget tuge. See on kallis ettevõtmine ja nii ongi Päikesekodu finantsplaan mitmeti mõistetavalt kokku kombineeritud. Raha küsiti nii vanematelt, kes on võtnud kohati enda kanda üle jõu käivad kohustused, Euroopa regionaalarengu fondist kui ka ühisrahastusportaalidest. Aga rahaasjad mitte ainult ei pea olema ausad, vaid ka tunduma ausad.

Samal ajal lubavad poliitikud tõsta kõigi laste toetusi, maksta kinni mingil kujul inflatsiooni, tulevase talve küttearveid, saamata aru, et tegelikult pole küsimus mingis üksikus toetuse summas, vaid riigi loodud keskkonnas, mis peaks igati soodustama ise hakkama saamist ja mis ei jäta hätta neid, kellel on tuge vaja. Palju lihtsam on välja kuulutada lubadus 100 eurot igale lapsele, kui uurida, miks osa ettevõtteid ei suuda maksta miinimumpalgast enamat, ning milliseid on need teenuseid, mida kodanikud vajavad ja mille eest nad on nõus solidaarselt tasuma, et tuge vajavad inimesed oleks igati hoitud ja kõik saaksid keskenduda oma panuse andmisele, mitte ei peaks võimete piiril kombineerima?