Seisukoht | Samm arusaamatu populismi poole

Kui vahepeal hakkas tekkima mulje, et Eesti 200 soovib pakkuda senistes parempoolsetes erakondades pettunutele mingit alternatiivi, siis nüüd astuti taas samm arusaamatu suure telgi populismi poole. See oleks arusaadav juhul, kui Zuzu oleks suur häältemagnet, tugev poliitik või eriti võimekas mõne valdkonna spetsialist, kuid ta pole neist ühtegi.

Kuigi Zuzu on pidevalt keskkonnateemadel sõna võtnud, on teda paraku keeruline tõsiseltvõetavaks eksperdiks pidada. Keskkonnaalast haridust tal ei ole. See polekski ehk kõige tähtsam, aga tal ei ole ses vallas ka tõsiseltvõetavat töökogemust. Ainuüksi protestimine ja meeleavalduste korraldamine ei muuda veel kedagi eksperdiks. Kas keegi suudab päriselt ette kujutada, et Zuzu hakkaks rohepöörde teemadel mõne asjaga kursis oleva poliitikuga debateerima? Tõenäoliselt läheks tal sama „hästi“ kui kõikides senistes valimiseelsetes debattides, kus ta on rohelisi esindanud.