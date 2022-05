Järjest vähem kundesid leiab tee pangakontorisse! Maria Põlvast: „Minu poolest võiks pank olla lahti kasvõi ühel päeval nädalas.“

Swedbank andis aprilli lõpus teada, et nende maakonnakeskuses Põlvas asuv kontor on edaspidi klientidele avatud ainult kaks päeva nädalas. Samas ei kao pangatöötajad mitte kuskile, moodsa aja vidinad tähendavad seda, et töötaja geograafiline asukoht pole enam esmatähtis.