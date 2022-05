Dieedikonsultandid: elame siiralt kaasa iga kliendi tervisliku kehakaalu saavutamisele

Stressivaba kaalulangetus on võimalik

Peakonsultant Aire Kängsepa sõnul mängib läbimõeldud otsus kaalulangetuse edukuses võtmerolli. „Motivatsioon ning otsus iseenda pärast teekond ette võtta on tulemuse saavutamisel väga oluline.“ Kängsep rõhutab, et mõistlik on eelistada lahendusi, kus on olemas ka personaalne tugi, sest igaühe kaalulangetus on erinev ning nii on emotsionaalselt kindlam programmi läbida. „Dr Simeonsi dieedi klientide puhul näeme samuti, et edukamad on inimesed, kes oma konsultandiga koostööd teevad,“ lisab dieedikonsultant Egle Wilkie, kelle kinnitusel annab kaalulangetaja jaoks vajaliku kindlustunde juba ainuüksi personaalse spetsialisti olemasolu, kelle poole vajadusel pöörduda.

Dieedikonsultant Lizbeth Tamp julgustab inimesi rohkem nõu küsima. „Eestlased kipuvad tihti ise pusima ning seeläbi ka kaalulangetuse protsessi enda jaoks keerulisemaks tegema. Eksimine on inimlik, seda ei tasu üldse karta – konsultandi roll ongi olla kindel tugi tervisliku kehakaalu saavutamisel, kes aitab tähelepanu juhtida eksimuste korral ning suunab parimate lahendusteni.” Dr Simeonsi dieedi klientidele on personaalne tugi juba paketis sees, seega tasub kindlasti võimalust kasutada.

Veendu, et valid enda jaoks sobiva lahenduse

Enne meetodi valimist tasuks olukord kaardistada. „Tihti puudub inimestel arusaam tervislikust kehakaalust ning milline võiks olla personaalne realistlik eesmärk. Lihtsaim viis selle kontrollimiseks on arvutada veebikalkulaatori abil oma kehamassiindeks,” märgib Kängsep. Mõistlikust sihist lähtuvalt on kindlasti lihtsam ka endale sobiv meetod leida – paari liigse kilo puhul on lähenemine kindlasti teine kui paarikümne korral.

„Kui inimene on olnud pikka aega ülekaaluline ning esineb ka kaasuvaid haiguseid, tasuks nõu pidada muuhulgas raviarstiga,” sõnab peakonsultant, kes soovitab Dr Simeonsi dieedi huvilistel tutvuda dr Natalia Trofimova 2021. aastal läbiviidud terviseuuringuga, mis annab tervisespetsialistile meetodist vajaliku ülevaate. „Meie konsultandid on muidugi alati olemas, et ka enne dieedipaketi soetamist tekkinud küsimustele vastata ja aidata veenduda, et programm on inimesele näidustatud.”

Reeglistikust möödahiilimisega tulemusi ei saavuta