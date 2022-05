EI MINGIT KOTKASILMA! Tehnoülevaatajad pääsevad peakaamerate kandmise nõudest

Transpordiameti hinnangul on olukord sõidukite tehnokontrollimisel niivõrd kriitiline, et kõiki ülevaatajaid tuleks terasemalt peakaameratega kontrollida. Nüüdseks on aga suurejoonelisest mõttest paar sammu tagasi astutud: peakaameraid võiks kasutada pigem järelevalvemenetluses.