50 AASTAT EESTIT AINUVALITSENUD PARTEI VAAGUB HINGE: kustutamishoiatus, 1200 välja visatud liiget, ametist lahkuv tankist, vähem kui neli eurot pangas

Kommunistid valitsesid Eestit ainuparteina pea viiskümmend aastat. Mis on saanud nende järeltulijast – Eestimaa Ühendatud Vasakparteist? Pikalt on tulnud laibalehka, aga mai alguses sai kirst õige mitu naela juurde. Miks omavahel kokku ei saada ja erakonda ära ei päästeta? Selle Õhtulehe küsimuse peale selgitas üks erakonnast lahkunud liige, et erimeelsused on nii suured, et kokku saamine on juba puht füüsiliselt võimatu. „Kuidas võib kokku saada, kui kaks aastat järjest praegune juht Julia Lindvall situb eelmise juhi Julia Sommeri peale?!“