Ukraina linnajuhi palve kõlas kurtidele kõrvadele. Abilinnapea Novikov: „Tallinnal pole praegu ühtki vaba bussi.“

Sõmtšõsgõn selgitas, et Venemaa agressioon on muu hulgas kaasa toonud inimeste sunniviisilise ümberpaigutamise piirkondadest, kus käivad lahingud. Selles valguses on Hmelnõtskõi linnast saanud omamoodi keskus, mis koordineerib inimeste ümberasustamist nii Hmelnõtskõi oblastis kui ka kogu Ida- ja Lääne-Ukraina vahel. Tagamaks reisijatele transporti, palus Sõmtšõsgõn Tallinna linnaisadel kaaluda võimalust anda tasuta üle kasutatud sõidukeid ehk busse.